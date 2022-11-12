Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 80 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 80 210 осіб, 2838 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 80 210 (+810) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2838 (+24),
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- бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34),
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- артилерійських систем – 1829 (+12),
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- РСЗВ – 393 (+0),
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- засобів ППО ‒ 205 (+0),
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- літаків – 278 (+0),
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- гелікоптерів – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),
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- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20),
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- спеціальної техніки ‒ 160 (+1).
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Доповнення
Українські захисники знищили понад 20 окупантів та 6 одиниць автотехніки на півдні.