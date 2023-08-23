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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 259 тысячам

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 259 тысячам

Киев • УНН

 • 873857 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 258 820 человек, 4373 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 23.08.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 258 820 (+480) человек ликвидировано,
  • танков - 4373 (+11),
  • боевых бронированных машин - 8488 (+12),
  • артиллерийских систем – 5318 (+23),
  • РСЗВ – 722 (+1),
  • средств ПВО - 491 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12),
  • крылатых ракет - 1406 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7745 (+23),
  • специальной техники - 800 (+3).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения врага.

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