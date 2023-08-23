Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 259 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 258 820 человек, 4373 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 23.08.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 258 820 (+480) человек ликвидировано,
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- танков - 4373 (+11),
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- боевых бронированных машин - 8488 (+12),
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- артиллерийских систем – 5318 (+23),
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- РСЗВ – 722 (+1),
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- средств ПВО - 491 (+0),
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- самолетов – 315 (+0),
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- вертолетов – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12),
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- крылатых ракет - 1406 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 7745 (+23),
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- специальной техники - 800 (+3).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения врага.