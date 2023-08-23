Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 259 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 258 820 осіб, 4373 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 23.08.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 258 820 (+480) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 4373 (+11),
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- бойових броньованих машин ‒ 8488 (+12),
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- артилерійських систем – 5318 (+23),
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- РСЗВ – 722 (+1),
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- засобів ППО ‒ 491 (+0),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12),
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- крилатих ракет ‒ 1406 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23),
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- спеціальної техніки ‒ 800 (+3).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження ворога.