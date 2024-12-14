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Генштаб: 276 боестолкновений на фронте: где враг активнее всего атакует украинские позиции

Генштаб: 276 боестолкновений на фронте: где враг активнее всего атакует украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 304 просмотра

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За сутки произошло 276 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность противника зафиксирована на Покровском направлении, где ВСУ остановили 41 вражескую атаку.

На фронте произошло 276 боестолкновений. Враг продолжает активно бить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении агрессор безуспешно бил в районе Волчанска. 

На Купянском направлении ВСУ трижды отбивали противника в районе Лозовой.

На Лиманском направлении захватчики 15 раз штурмовали возле населенных пунктов Першотравневое, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны.

На Северском направлении ВСУ отбивали 55 штурмов оккупантов в сторону Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового.

На Краматорском направлении противник атаковал вблизи Часового Яра.  

На Торецком направлении 10 раз террористы атаковали недалеко от населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении вражеские силы штурмовали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка. ВСУ остановили 41 вражескую атаку.

На Кураховском направлении агрессор 34 бил вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Гановка и Успеновка. Впрочем восемь атак до сих пор продолжаются. 

На Времовском направлении оккупанты 25 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Большая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля. 

На Ореховском направлении подверглись ударам авиационными управляемыми бомбами Малая Токмачка и Роботино.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, всего два неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня.

190 боевых столкновений на фронте: где враг сосредотачивает наибольшие силы - Генштаб13 дек. 2024, 23:31 • 15150 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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