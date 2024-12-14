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190 боевых столкновений на фронте: где враг сосредотачивает наибольшие силы - Генштаб

190 боевых столкновений на фронте: где враг сосредотачивает наибольшие силы - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 1277 просмотра

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На передовой произошло 190 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском и Времовском направлениях, где было 56 и 34 атаки соответственно.

На фронте произошло 190 боестолкновений. Ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении агрессор раз бил в районе Волчанска. Бой еще продолжается.

На Купянском направлении 10 раз противник атаковал у Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой. Кроме того противник нанес авиаудары по Новой Кругляковке и Богуславке.

На Лиманском направлении террористы 24 раза атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины.

На Северском направлении ВСУ отбили один штурм агрессора в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении 5 атак захватчиков отбили ВСУ в районе Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты 9 раз штурмовали в Торецке и в районе Дилиевки.

На Покровском направлении противник 56 раз бил в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.

На Кураховском направлении зафиксировано 26 вражеских атак в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

На Времовском направлении 34 раза оккупанты штурмовали в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное.

На Приднепровском направлении дважды безрезультатно террористы били по позициям Защитников.

Генштаб: на передовой шло 190 боев, где горячее всего и что происходит12 дек. 2024, 21:03 • 15267 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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