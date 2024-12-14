190 боевых столкновений на фронте: где враг сосредотачивает наибольшие силы - Генштаб
Киев • УНН
На передовой произошло 190 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском и Времовском направлениях, где было 56 и 34 атаки соответственно.
На фронте произошло 190 боестолкновений. Ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении агрессор раз бил в районе Волчанска. Бой еще продолжается.
На Купянском направлении 10 раз противник атаковал у Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой. Кроме того противник нанес авиаудары по Новой Кругляковке и Богуславке.
На Лиманском направлении террористы 24 раза атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины.
На Северском направлении ВСУ отбили один штурм агрессора в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении 5 атак захватчиков отбили ВСУ в районе Часового Яра.
На Торецком направлении оккупанты 9 раз штурмовали в Торецке и в районе Дилиевки.
На Покровском направлении противник 56 раз бил в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.
На Кураховском направлении зафиксировано 26 вражеских атак в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.
На Времовском направлении 34 раза оккупанты штурмовали в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное.
На Приднепровском направлении дважды безрезультатно террористы били по позициям Защитников.
Генштаб: на передовой шло 190 боев, где горячее всего и что происходит12 дек. 2024, 21:03 • 15267 просмотров