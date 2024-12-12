Генштаб: на передовой шло 190 боев, где горячее всего и что происходит
Киев • УНН
На фронте зафиксировано 190 боевых столкновений, самые интенсивные бои идут на Покровском и Кураховском направлениях - по 46 столкновений. Враг активно атакует на всех направлениях, но безуспешно.
На фронте произошло 190 боестолкновений. На Покровском и Кураховском направлениях сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг 5 раз бил возле Волчанска, Глубокого и Старицы.
На Купянском направлении противник 7 раз штурмовал в районах Синьковки, Загрызово и Западного.
На Лиманском направлении захватчики 21 раз атаковали в районах Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении ВСУ отбили 6 атак оккупантов в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении агрессор 4 раза бил вблизи Торецка.
На Покровском направлении количество боестолкновений возросло до 46. Террористы давят неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое.
На Кураховском направлении произошло 46 боестолкновений. Агрессор активен в районах Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.
На Времовском направлении вражеские силы 30 раз штурмовали в районе Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Продолжается один бой.
На Ореховском направлении безуспешную атаку реализовал противник в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг дважды снова безуспешно атаковал позиции наших воинов.
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