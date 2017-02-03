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Генсек ОБСЕ заявил, что использование силы в жилых районах на Донбассе неприемлемо

Киев • УНН

 • 9422 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занниер заявляет, что неизбирательное использование силы в жилых районах на Донбассе неприемлемо, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Генсек ОБСЕ заявил, что использование силы в жилых районах на Донбассе неприемлемо

Он отметил, что стороны конфликта должны немедленно прекратить это и должны обеспечить прекращение огня.

"Гражданские лица, как всегда, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Кроме погибших и раненых среди гражданских, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе гражданских и приоритеты их безопасности. Стороны конфликта должны прекратить боевые действия и в полной мере соблюдать Минские соглашения", - сказал Л.Занниер.

Он безоговорочно осуждает насилие на востоке Украины.

"Ни одна причина не оправдывает жертвы среди мирных жителей. Это должно быть остановлено", - подчеркнул генсек ОБСЕ.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.

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