Генсекретар ОБСЄ заявив, що використання сили у житлових районах на Донбасі неприйнятне
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заннієр заявляє, що невибіркове використання сили в житлових районах на Донбасі є неприйнятним, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Він зазначив, що сторони конфлікту повинні негайно припинити це і повинні забезпечити припинення вогню.
“Цивільні особи, як завжди, несуть на собі всю важкість останнього бою. Крім загиблих і поранених серед цивільних, ще тисячі мирних жителів опинилися в пастці без їжі і опалення. Я закликаю сторони розглянути питання про долю цивільних і пріоритети їхньої безпеки. Сторони конфлікту повинні припинити бойові дії і в повній мірі дотримуватися Мінських угод”, — сказав Л.Заннієр.
Він беззастережно засуджує насильство на сході України.
“Жодна причина не виправдовує жертви серед мирних жителів. Це має бути зупинено”, — наголосив генсекретар ОБСЄ.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.