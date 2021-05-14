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Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации конфликта в Израиле и Газе

Киев • УНН

 • 21539 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной деэскалации и прекращени. боевых действий в Газе и Израиле. Об этом он заявил в Twitter, пишет УНН.

Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации конфликта в Израиле и Газе

Цитата

“Я призываю к немедленному деэскалации и прекращени. боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много невинных гражданских лиц уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм в целом регионе ”. — написал Антониу Гутерриш.

Контекст

ХАМАС выпустил более 1600 ракет по Израилю, при этом израильские военные заявили, что нанесли удары по целям в Газе более 600 раз.

Ранее Управление гражданской авиации Израиля заявило, что перенаправили все пассажирские рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в аэропорт Рамон, поскольку по всему Израилю вновь прозвучали предупреждения о воздушных обстрелы.

Между тем международные перевозчики отменили рейсы в Израиль. Представители United Airlines и American Airlines сообщили AFP, что их рейсы из США в Израиль были отменены “до 15 мая”.

В Газе с понедельника были убиты 83 человека, семь из которых были убиты с израильской стороны. ХАМАС заявил о ракетной атаке на еще один израильский аэропорт, ракета упала неподалеку. Тремя ракетами обстреляли север Израиля с территории Ливана.

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