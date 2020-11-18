Генсек ООН попросил у лидеров G20 28 млрд долларов на борьбу с пандемией

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 40441 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 64217 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 84752 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93398 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100103 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114060 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115183 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Генсек ООН попросил у лидеров G20 28 млрд долларов на борьбу с пандемией

Генсек ООН попросил у лидеров G20 28 млрд долларов на борьбу с пандемией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил лидерам стран Группы двадцати (G20) выделить 28 млрд долларов на международную инициативу по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник письме Генсека, обращенном к лидерам G20 в преддверии саммита группы, передает УНН.

“Я призываю G20 заполнить пробел размером в 28 млрд долларов финансирования, необходимого для Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (англ. Access to COVID-19 Tools Accelerator. — ред.), а также для наращивания производства медицинских товаров первой необходимости и обеспечения базового медицинского обслуживания, в том числе в развивающихся странах, где система здравоохранения и экономика имеют меньше возможностей, чтобы справиться с вызовом”, — говорится в обращении.

“Мы также должны противостоять всем попыткам вакцинного национализма”, — подчеркивается в письме.

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Международное партнерство, которое получило название ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией, а также филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как объяснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой “глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19”. Эти технологии должны стать доступными “для всех, кто в них нуждается, во всем мире”, подчеркивают в организации.

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Саммит большой двадцатки под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Помимо проблем, связанных с коронавируса, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в частности, инновации.

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