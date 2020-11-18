Генсек ООН попросил у лидеров G20 28 млрд долларов на борьбу с пандемией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил лидерам стран Группы двадцати (G20) выделить 28 млрд долларов на международную инициативу по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник письме Генсека, обращенном к лидерам G20 в преддверии саммита группы, передает УНН.
“Я призываю G20 заполнить пробел размером в 28 млрд долларов финансирования, необходимого для Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (англ. Access to COVID-19 Tools Accelerator. — ред.), а также для наращивания производства медицинских товаров первой необходимости и обеспечения базового медицинского обслуживания, в том числе в развивающихся странах, где система здравоохранения и экономика имеют меньше возможностей, чтобы справиться с вызовом”, — говорится в обращении.
“Мы также должны противостоять всем попыткам вакцинного национализма”, — подчеркивается в письме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия коронавируса: ВОЗ осудила “вакцинный национализм” среди стран
Международное партнерство, которое получило название ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией, а также филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как объяснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой “глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19”. Эти технологии должны стать доступными “для всех, кто в них нуждается, во всем мире”, подчеркивают в организации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Microsoft сообщили про кибератаки Ирана против участников форума в рамках G20
Саммит большой двадцатки под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Помимо проблем, связанных с коронавируса, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в частности, инновации.