Генсек ООН попросив у лідерів G20 28 млрд доларів на боротьбу з пандемією

“Я закликаю G20 заповнити прогалину розміром у 28 млрд доларів фінансування, необхідного для Ініціативи щодо прискорення доступу до засобів для боротьби з COVID-19 (англ. Access to COVID-19 Tools Accelerator. — ред.), а також для нарощування виробництва медичних товарів першої необхідності і забезпечення базового медичного обслуговування, в тому числі в країнах, що розвиваються, де система охорони здоров’я і економіка мають менше можливостей, щоб впоратися з викликом”, — йдеться в зверненні.

“Ми також повинні протистояти усім спробам вакцинного націоналізму”, — підкреслюється в листі.

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Міжнародне партнерство, яке отримало назву ACT-Accelerator, було офіційно запущено 24 квітня ВООЗ, Євросоюзом, Францією, а також філантропами Біллом і Меліндой Гейтс. Як пояснили в ВООЗ, нова ініціатива являє собою “глобальне партнерство і співробітництво щодо прискорення розробки, виробництва і використання безпечних і ефективних технологій щодо запобігання, діагностики та лікування COVID-19”. Ці технології повинні стати доступними “для всіх, хто в них потребує, в усьому світі”, підкреслюють в організації.

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Саміт великої двадцятки під головуванням короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда буде проходити з 21 по 22 листопада в онлайн-форматі. Серед тем обговорення — відновлення економічного зростання після кризи, викликаної пандемією. Крім проблем, пов’язаних з коронавірусом, на саміті буде обговорюватися ряд інших питань, зокрема, інновації.