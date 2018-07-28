Генсек ОБСЕ проинспектировал КПВВ "Майорское"

Как отметили в ГПСУ, Генеральный секретарь ОБСЕ в КПВВ "Майорское" ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию соприкосновения и пообщался с гражданами.

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"Начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Бондарь, сопровождавший делегацию, отметил, что все контрольные пункты въезда-выезда на территориях Донецкой и Луганской областей работают в штатном режиме. Государственная пограничная служба совместно с другими правоохранительными органами из состава объединениях сил обеспечивает ритмичность их работы и безопасное пересечение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также было отмечено вопрос целесообразности функционирования КПВВ "Золотое", которое бы значительно разгрузило уже действующие контрольные пункты на линии соприкосновения.