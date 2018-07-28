Генсек ОБСЄ проінспектував КПВВ "Майорське"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Учора, 27 липня, Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер у рамках робочого візиту на Донеччину відвідав КПВВ “Майорське”, де Державна прикордонна служба спільно з іншими правоохоронними органами зі складу Об’єднаннях сил забезпечує пропуск громадян через лінію розмежування, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Як відзначили у ДПСУ, Генеральний секретар ОБСЄ в КПВВ “Майорське” ознайомився з порядком проведення контрольних операцій відносно осіб, що перетинають лінію зіткнення та поспілкувався з громадянами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наєв закликав генсека ОБСЄ посилити ефективність місії на Донбасі
"Начальник Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Володимир Бондар, який супроводжував делегацію, зауважив, що всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на територіях Донецької та Луганської областей працюють у штатному режимі. Державна прикордонна служба спільно з іншими правоохоронними органами зі складу Об’єднаннях сил забезпечує ритмічність їх роботи та безпечний перетин", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі відзначили, що також було відмічено питання доцільності функціонування КПВВ “Золоте”, яке б значно розвантажило вже діючі контрольні пункти на лінії зіткнення.