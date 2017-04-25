Генсек ОБСЕ поедет в Москву обсудить конфликт в Украине

"Во время переговоров С.Лавров и Л.Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию решению украинского конфликта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российская сторона совместно с Генсеком ОБСЕ намерена рассмотреть возможные меры по "повышению эффективности" специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках действующего мандата.

Указано также, что 24 апреля директор центра по предотвращению конфликтов секретариата ОБСЕ Марсель Пешко (Словакия), который сопровождает Генсека в поездке, посетит пограничные переходы "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе в Ростовской области, где находится группа наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, визит Л.Заньера в РФ состоится после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области, в результате чего погиб один член миссии, еще двое получили ранения.