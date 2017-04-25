Генсек ОБСЕ поедет в Москву обсудить конфликт в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21179 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82144 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141901 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111423 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113178 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110368 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102648 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106493 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103154 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150174 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Генсек ОБСЕ поедет в Москву обсудить конфликт в Украине

Генсек ОБСЕ поедет в Москву обсудить конфликт в Украине

Киев  •  УНН

 • 14023 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер посетит Москву с 24 по 27 апреля, где встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и в частности обсудит вопрос о "содействии решению" конфликта в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Во время переговоров С.Лавров и Л.Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию решению украинского конфликта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российская сторона совместно с Генсеком ОБСЕ намерена рассмотреть возможные меры по "повышению эффективности" специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках действующего мандата.

Указано также, что 24 апреля директор центра по предотвращению конфликтов секретариата ОБСЕ Марсель Пешко (Словакия), который сопровождает Генсека в поездке, посетит пограничные переходы "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе в Ростовской области, где находится группа наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, визит Л.Заньера в РФ состоится после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области, в результате чего погиб один член миссии, еще двое получили ранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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