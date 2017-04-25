Генсек ОБСЕ поедет в Москву обсудить конфликт в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер посетит Москву с 24 по 27 апреля, где встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и в частности обсудит вопрос о "содействии решению" конфликта в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Во время переговоров С.Лавров и Л.Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию решению украинского конфликта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российская сторона совместно с Генсеком ОБСЕ намерена рассмотреть возможные меры по "повышению эффективности" специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках действующего мандата.
Указано также, что 24 апреля директор центра по предотвращению конфликтов секретариата ОБСЕ Марсель Пешко (Словакия), который сопровождает Генсека в поездке, посетит пограничные переходы "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе в Ростовской области, где находится группа наблюдателей ОБСЕ.
Напомним, визит Л.Заньера в РФ состоится после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области, в результате чего погиб один член миссии, еще двое получили ранения.