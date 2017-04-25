Генсек ОБСЄ поїде до Москви обговорити конфлікт в Україні

"Під час переговорів С.Лавров і Л.Заньєр обговорять роботу ОБСЄ щодо сприяння вирішенню українського конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російська сторона спільно з Генсеком ОБСЄ має намір розглянути можливі заходи щодо "підвищення ефективності" спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в рамках чинного мандата.

Вказано також, що 24 квітня директор центру із запобігання конфліктам секретаріату ОБСЄ Марсель Пешко (Словаччина), який супроводжує Генсека в поїздці, відвідає прикордонні переходи "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні в Ростовській області, де розміщена група спостерігачів ОБСЄ.

Нагадаємо, візит Л.Заньєра до РФ відбудеться після підриву автомобіля СММ ОБСЄ на Луганщині, внаслідок чого загинув один член місії, ще двоє отримали поранення.