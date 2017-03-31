Генсек НАТО заявил о "неизменной преданности" альянса Украине

“Мы закончим министерскую встречу проведением заседания НАТО — Украина, которое является мощным сигналом о нашей неизменной преданности Украине. Наша поддержка является как политической, так и практической. И мы оказываем помощь (Украине — ред.) в разных направлениях, в том числе в сфере киберзащиты, командования, контроля и медицинской реабилитации”, – подчеркнул Генсек.

Как сообщал УНН, 30 марта Й.Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО в очередной раз подтвердили, что они полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и не признают аннексию Крыма.