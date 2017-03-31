Генсек НАТО заявив про "незмінну відданість" альянсу Україні

“Ми закінчимо міністерську зустріч проведенням засідання НАТО — Україна, що є потужним сигналом про нашу незмінну відданість Україні. Наша підтримка є як політичною, так і практичною. І ми надаємо допомогу (Україні — ред.) в різних напрямках, у тому числі у сфері кіберзахисту, командування, контролю та медичної реабілітації”, — підкреслив Генсек.

Як повідомляв УНН, 30 березня Й.Столтенберг заявив, що всі країни-члени НАТО вчергове підтвердили, що вони цілковито підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та не визнають анексію Криму.