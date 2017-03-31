Генсек НАТО заявив про "незмінну відданість" альянсу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що проведення сьогоднішнього засідання комісії НАТО – Україна є потужним сигналом про відданість альянсу Україні. Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу, передає УНН.
“Ми закінчимо міністерську зустріч проведенням засідання НАТО — Україна, що є потужним сигналом про нашу незмінну відданість Україні. Наша підтримка є як політичною, так і практичною. І ми надаємо допомогу (Україні — ред.) в різних напрямках, у тому числі у сфері кіберзахисту, командування, контролю та медичної реабілітації”, — підкреслив Генсек.
Як повідомляв УНН, 30 березня Й.Столтенберг заявив, що всі країни-члени НАТО вчергове підтвердили, що вони цілковито підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та не визнають анексію Криму.