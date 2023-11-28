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Генсек НАТО уверен в продолжении поддержки Украины со стороны США

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 12:59  •  20130 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что США продолжат военную поддержку Украины, подчеркнув обязательства НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США продолжат вооружать Украину. Об этом он сказал во вторник перед двухдневным заседанием глав МИД стран Альянса, пишет УНН.  

Я уверен, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку, потому что это в интересах безопасности Соединенных Штатов. И это также соответствует тому, о чем мы договорились

- сказал Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО указал на обязательство обеспечить Украину необходимым вооружением.

"Наша обязанность - обеспечить Украину необходимым вооружением (...) Задача сейчас заключается в том, что нам необходимо сохранить эту поддержку. И поэтому я приветствую очень конкретное заявление о выделении миллиардов евро из Германии, Нидерландов; создание коалиции для обеспечения противовоздушной обороны. А также многие другие страны НАТО объявляют увеличение количества боеприпасов, систем вооружения и т.д.", - указал он.

"Союзники по НАТО оказали беспрецедентную военную поддержку. Я призываю союзников, и союзники по Альянсу также преданы продолжать оказывать поддержку", - отметил Генсек.

Напомним

Столтенберг указал, что нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генсек НАТО впевнений у продовженні підтримки України з боку США
NATO Secretary General confident in continued US support for Ukraine
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