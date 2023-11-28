Генсек НАТО уверен в продолжении поддержки Украины со стороны США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США продолжат вооружать Украину. Об этом он сказал во вторник перед двухдневным заседанием глав МИД стран Альянса, пишет УНН.

Я уверен, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку, потому что это в интересах безопасности Соединенных Штатов. И это также соответствует тому, о чем мы договорились - сказал Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО указал на обязательство обеспечить Украину необходимым вооружением.

"Наша обязанность - обеспечить Украину необходимым вооружением (...) Задача сейчас заключается в том, что нам необходимо сохранить эту поддержку. И поэтому я приветствую очень конкретное заявление о выделении миллиардов евро из Германии, Нидерландов; создание коалиции для обеспечения противовоздушной обороны. А также многие другие страны НАТО объявляют увеличение количества боеприпасов, систем вооружения и т.д.", - указал он.

"Союзники по НАТО оказали беспрецедентную военную поддержку. Я призываю союзников, и союзники по Альянсу также преданы продолжать оказывать поддержку", - отметил Генсек.

Напомним

Столтенберг указал, что нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города.