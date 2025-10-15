Генсек НАТО: союзники сегодня не обсуждают дальнобойные ракеты для Украины
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поставки дальнобойных ракет Украине не являются темой для обсуждения сегодня, поскольку это двусторонний вопрос. Он также отметил, что поддержка Украины не уменьшилась.
Союзники сегодня не обсуждают дальнобойные ракеты для Украины, заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу министров обороны стран альянса в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
Детали
Поставки дальнобойных ракет Украине "не являются темой для обсуждения сегодня, поскольку это двусторонний вопрос", отметил Рютте.
"Вопрос в том, какие страны хотят поддержать поставки Украине, но этот вопрос сегодня не обсуждается", - заявил Генсек НАТО.
Рютте также сообщил, что "поддержка Украины не уменьшилась; она соответствует той, что была оказана в прошлом году". Как указывает издание, это противоречит тому, что было заявлено в отчете Кильского института, который исследует этот вопрос.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что больше стран-союзников присоединятся к финансированию поставок американского оружия для Украины в рамках программы PURL. Уже выделено 2 миллиарда долларов на военную поддержку в рамках инициативы.