Генсек НАТО: союзники сьогодні не обговорюють далекобійні ракети для України
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що постачання далекобійних ракет Україні не є темою для обговорення сьогодні, оскільки це двостороннє питання. Він також зазначив, що підтримка України не зменшилася.
Союзники сьогодні не обговорюють далекобійні ракети для України, заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після прибуття на зустріч міністрів оборони країн альянсу у Брюсселі, пише УНН з посиланням на Sky TG24.
Деталі
Постачання далекобійних ракет Україні "не є темою для обговорення сьогодні, оскільки це двостороннє питання", зазначив Рютте.
"Питання у тому, які країни хочуть підтримати поставки Україні, але це питання сьогодні не обговорюється", - заявив Генсек НАТО.
Рютте також повідомив, що "підтримка України не зменшилася; вона відповідає тій, що була надана минулого року". Як вказує видання, це суперечить тому, що було заявлено у звіті Кільського інституту, яких досліджує це питання.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує, що більше країн-союзників приєднаються до фінансування поставок американської зброї для України в межах програми PURL. Уже виділено 2 мільярди доларів на військову підтримку у межах ініціативи.