Генсек НАТО сообщил о росте числа кибератак на их системы

По словам главы альянса, в 2016 году число кибератак увеличилась на 60% по сравнению с предыдущим годом и достигло около 500 Й.Столтенберг подчеркнул, что большая часть из них велась не частными лицами, а при финансовой поддержке со стороны государств.

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"Я очень обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО. Нам необходимо усилить работу в этой области ", - сказал генсек НАТО.

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Кроме того, Й.Столтенберг отметил, что альянс получал несколько сообщений от государств - членов НАТО о попытках хакеров вмешаться в избирательный процесс.