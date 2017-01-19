Генсек НАТО повідомив про зростання числа кібератак їх системи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повідомив про різке збільшення числа кібератак на системи НАТО. Про це повідомляє газета Die Welt, передає УНН.
За словами глави альянсу, в 2016 році число кібератак збільшилася на 60% в порівнянні з попереднім роком і досягла близько 500. Й.Столтенберг підкреслив, що велика частина з них велася приватними особами, а за фінансової підтримки з боку держав.
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“Я надзвичайно стурбований подібним розвитком ситуації, і кіберзахист стане однією з ключових тем на наступному саміті НАТО. Нам необхідно посилити роботу в цій галузі,” — сказав генсек НАТО.
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Крім того, Й.Столтенберг зазначив, що альянс отримував кілька повідомлень від держав — членів НАТО про спроби хакерів втрутитися у виборчий процес.