Генсек НАТО объяснил отказ от официальной формализации опыта Украины

НАТО учится на опыте Украины, а также делится своими знаниями с Украиной, однако такие отношения не стоит официально формализовать. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает УНН.

НАТО не является стороной конфликта. Поэтому НАТО, действительно, координирует всю поддержку, подготовку и поставки оружия, а также собирает весь опыт и заботится о том, чтобы мы делились им в рамках НАТО. И, конечно, мы также делимся нашими знаниями с Украиной через этот совместный учебно-тренировочный центр в Польше, так называемый J-Tech. Вы абсолютно правы в этом. Но я не хочу придавать этому какого-то конкретного содержания - сказал Рютте.

Он добавил, что для Украины существует путь в НАТО, который был согласован на саммите в Вашингтоне в 2024 году, но этот путь займет время, ведь есть разные союзники, которые не принимают членство Украины в Альянсе.

Это чрезвычайно актуально, потому что, в конце концов, если это не членство в НАТО, что, опять же, пока не предполагается, мы должны убедиться, что когда война прекратится, путин не попытается снова - добавил Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что американское вооружение в рамках PURL, включая ракеты-перехватчики, продолжает поступать в Украину, не став прямо комментировать информацию о том, что США могут перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток на фоне войны с Ираном.