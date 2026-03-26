$43.870.0550.850.04
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
76%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Париж
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo15:55 • 10113 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 50444 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 41034 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 77177 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 52327 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Сериал
Отопление

Генсек НАТО объяснил отказ от официальной формализации опыта Украины

Киев • УНН

 • 2158 просмотра

Марк Рютте заявил о взаимном обмене знаниями через центр J-Tech в Польше. Генсек НАТО подчеркнул отсутствие консенсуса по членству Украины сейчас.

Генсек НАТО объяснил отказ от официальной формализации опыта Украины

НАТО учится на опыте Украины, а также делится своими знаниями с Украиной, однако такие отношения не стоит официально формализовать. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает УНН

НАТО не является стороной конфликта. Поэтому НАТО, действительно, координирует всю поддержку, подготовку и поставки оружия, а также собирает весь опыт и заботится о том, чтобы мы делились им в рамках НАТО. И, конечно, мы также делимся нашими знаниями с Украиной через этот совместный учебно-тренировочный центр в Польше, так называемый J-Tech. Вы абсолютно правы в этом. Но я не хочу придавать этому какого-то конкретного содержания 

- сказал Рютте. 

Он добавил, что для Украины существует путь в НАТО, который был согласован на саммите в Вашингтоне в 2024 году, но этот путь займет время, ведь есть разные союзники, которые не принимают членство Украины в Альянсе. 

Это чрезвычайно актуально, потому что, в конце концов, если это не членство в НАТО, что, опять же, пока не предполагается, мы должны убедиться, что когда война прекратится, путин не попытается снова 

- добавил Рютте. 

Напомним 

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что американское вооружение в рамках PURL, включая ракеты-перехватчики, продолжает поступать в Украину, не став прямо комментировать информацию о том, что США могут перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток на фоне войны с Ираном. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Марк Рютте
НАТО
Вашингтон
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Польша