Генсек НАТО пояснив відмову від офіційної формалізації досвіду України

НАТО навчається на досвіді України, а також ділиться своїми знаннями з Україною, проте такі відносини не варто офіційно формалізувати. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, передає УНН.

НАТО не є стороною конфлікту. Тож НАТО, справді, координує всю підтримку, підготовку та постачання зброї, а також збирає весь досвід, і дбає про те, щоб ми ділилися ним у рамках НАТО. І, звичайно, ми також ділимося нашими знаннями з Україною через цей спільний навчально-тренувальний центр у Польщі, так званий J-Tech. Ви абсолютно праві щодо цього. Але я не хочу надавати цьому якогось конкретного змісту - сказав Рютте.

Він додав, що для України існує шлях до НАТО, який було узгоджено на саміті у Вашингтоні в 2024 році, але цей шлях займе час, адже є різні союзники, які не приймають членство України в Альянсі.

Це надзвичайно актуально, тому що, зрештою, якщо це не членство в НАТО, що, знову ж таки, поки що не передбачається, ми повинні переконатися, що коли війна припиниться, путін не спробує знову - додав Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що американське озброєння у межах PURL, включаючи ракети-перехоплювачі, продовжує надходити до України, не ставши прямо коментувати інформацію про те, що США можуть перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід на тлі війни з Іраном.