Генсек НАТО обсудил с Макроном наращивание российских сил на украинской границе

Цитата

“Приятно поговорить с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании российской военной мощи в Украине и вокруг нее. Я высоко оцениваю его личную приверженность подходу НАТО: сдерживание/оборона и диалог”, - написал Генсек.

Добавим

Сегодня также состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по поводу угрозы со стороны России. Стороны обсудили пути деэскалации ситуации вокруг Украины.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.