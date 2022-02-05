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Генсек НАТО обговорив із Макроном нарощування російських сил на українському кордоні

Генсек НАТО обговорив із Макроном нарощування російських сил на українському кордоні

Київ • УНН

 • 15546 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого сторони обговорили нарощування російських на кордоні з Україною. Про це Столтенберг написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Цитата

“Приємно поговорити з президентом Еммануелем Макроном про нарощування російської військової потужності в Україні та навколо неї. Я високо оцінюю його особисту прихильність підходу НАТО: стримування/оборона і діалог", - написав Генсек.

Додамо

Сьогодні також відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем з приводу загрози з боку Росії. Сторони обговорили шляхи деескалації ситуації навколо України.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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