Генсек НАТО обсудил с Д.Трампом расходы на оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава альянса написал в своем Twitter, передает УНН.
"Хороший разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Мы оба подчеркнули о сохранении значимости НАТО и увеличение расходов на оборону ", - написал Й.Столтенберг.
Ранее генсек НАТО заявил, что уверен в том, что Д.Трамп сохранит лидирующую американскую позицию в НАТО.