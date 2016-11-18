Генсек НАТО обговорив із Д.Трампом витрати на оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це глава альянсу написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Хороша розмова з обраним президентом США Дональдом Трампом. Ми обидва підкреслили зберігається значимість НАТО і збільшення витрат на оборону”, — написав Й.Столтенберг.
Раніше генсек НАТО заявив, що впевнений в тому, що Д.Трамп збереже лідируючу американську позицію в НАТО.