Генпрокурор: дело Каськива передадут в суд в течение 2-3 недель

"Я вообще не исключаю, что мы передадим материалы на ознакомление (Каськива и его адвокатам - ред.) и переведем дело в судебное следствие в течение ближайших 2-3 недель. Никаких полугодовых сроков досудебного следствия не требуется. Фактически следствие завершено", - сказал Ю.Луценко.

По словам Генпрокурора, следователем осталось провести необходимые допросы и оформить документы.

Он отметил, ГПУ в ходе судебного разбирательства дела Каськива по сути будет ходатайствовать о реальных сроках его заключения.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева определил для Владислава Каськива мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Вместе с тем суд определил альтернативный мера пресечения - залог в размере 160 тыс. гривен.

Напомним, Генеральная прокуратура обратилась в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения в виде ареста экстрадированному из Панамы гражданину Владиславу Каськиву.

Отметим, бывшего главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива из Панамы экстрадирован в Украину.