Генпрокурор: дело Каськива передадут в суд в течение 2-3 недель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины передаст на рассмотрение суда обвинительный акт по Владиславу Каськиву в течение ближайших 2-3 недель. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Я вообще не исключаю, что мы передадим материалы на ознакомление (Каськива и его адвокатам - ред.) и переведем дело в судебное следствие в течение ближайших 2-3 недель. Никаких полугодовых сроков досудебного следствия не требуется. Фактически следствие завершено", - сказал Ю.Луценко.
По словам Генпрокурора, следователем осталось провести необходимые допросы и оформить документы.
Он отметил, ГПУ в ходе судебного разбирательства дела Каськива по сути будет ходатайствовать о реальных сроках его заключения.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева определил для Владислава Каськива мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Вместе с тем суд определил альтернативный мера пресечения - залог в размере 160 тыс. гривен.
Напомним, Генеральная прокуратура обратилась в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения в виде ареста экстрадированному из Панамы гражданину Владиславу Каськиву.
Отметим, бывшего главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива из Панамы экстрадирован в Украину.