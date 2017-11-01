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14:39 • 100874 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103777 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103194 просмотра

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Генпрокурор: дело Каськива передадут в суд в течение 2-3 недель

Генпрокурор: дело Каськива передадут в суд в течение 2-3 недель

Киев  •  УНН

 • 12033 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины передаст на рассмотрение суда обвинительный акт по Владиславу Каськиву в течение ближайших 2-3 недель. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Я вообще не исключаю, что мы передадим материалы на ознакомление (Каськива и его адвокатам - ред.) и переведем дело в судебное следствие в течение ближайших 2-3 недель. Никаких полугодовых сроков досудебного следствия не требуется. Фактически следствие завершено", - сказал Ю.Луценко.

По словам Генпрокурора, следователем осталось провести необходимые допросы и оформить документы.

Он отметил, ГПУ в ходе судебного разбирательства дела Каськива по сути будет ходатайствовать о реальных сроках его заключения.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева определил для Владислава Каськива мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Вместе с тем суд определил альтернативный мера пресечения - залог в размере 160 тыс. гривен.

Напомним, Генеральная прокуратура обратилась в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения в виде ареста экстрадированному из Панамы гражданину Владиславу Каськиву.

Отметим, бывшего главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива из Панамы экстрадирован в Украину.

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