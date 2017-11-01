Генпрокурор: справу Каськіва передадуть в суд протягом 2-3 тижнів

"Я взагалі не виключаю, що ми передамо матеріали на ознайомлення (В.Каськіву і його адвокатам – ред.) і переведемо справу в судове слідство протягом найближчих 2-3 тижнів. Ніяких піврічних термінів досудового слідства не потрібно. Фактично досудове слідство завершено", - сказав Ю.Луценко.

За словами Генпрокурора, слідчим залишилося провести необхідні допити і оформити документи.

Він зазначив, ГПУ під час судового розгляду справи В.Каськіва по суті клопотатиме про реальні строки його ув’язнення.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва визначив для Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Разом з тим суд визначив альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 160 тисяч гривень.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура звернулася до Печерського райсуду м.Києва для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту екстрадованому з Панами громадянину Владиславу Каськіву.

Зазначимо, колишнього голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва з Панами екстрадовано до України.