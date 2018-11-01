Генпрокурор о конфликте между САП и НАБУ: я не могу влиять на них
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, говоря о конфликте между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, заявил, что не имеет возможности влиять на эти органы. Об этом он сказал во время встречи со студентами Украинского католического университета во Львове, передает УНН.
"Я не имею никакого отношения и возможности влиять ни на САП, ни на НАБУ. Закон прямо запрещает мне не то что взять их уголовное дело, даже поинтересоваться о ее фабуле. Мне прямо законом запрещено давать указание или получать информацию от своего формального заместителя, который возглавляет САП", - сказал Луценко, отвечая на вопрос о конфликте между ГПУ, САП и НАБУ.
Однако, по словам генпрокурора, если работники САП или НАБУ нарушают закон, то закон возлагает обязанность на Генпрокурора возбуждать уголовные производства.
"Слабые результаты НАБУ и САП являются, в частности, и результатом объявления всех врагами. Это не правильно. Враг у нас один - организованная преступность и коррупция. И надо находить общий язык, даже когда это трудно. Ранее они ходили вдвоем ко мне (имеется в виду руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник - ред.), А теперь по одному - попить чаю, посоветоваться, поспорить, извините, матернуться. Но я горжусь тем, что мы всегда выходим на результат. Там, где они выходят за закон, мы также вынуждены их останавливать", - резюмировал Луценко.
Напомним, в сентябре директор НАБУ Артем Сытник заявил, что не имеет личного конфликта с руководителем САП Назаром Холодницким.
Как сообщал УНН, 19 сентября в Киеве возле больницы "Охматдет" произошло столкновение между спецназом Национального антикоррупционного бюро и сотрудниками Специализированного антикоррупционной прокуратуры. Полиция открыла производство по факту столкновения между сотрудниками НАБУ и САП.