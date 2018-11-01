Генпрокурор о конфликте между САП и НАБУ: я не могу влиять на них

"Я не имею никакого отношения и возможности влиять ни на САП, ни на НАБУ. Закон прямо запрещает мне не то что взять их уголовное дело, даже поинтересоваться о ее фабуле. Мне прямо законом запрещено давать указание или получать информацию от своего формального заместителя, который возглавляет САП", - сказал Луценко, отвечая на вопрос о конфликте между ГПУ, САП и НАБУ.

Однако, по словам генпрокурора, если работники САП или НАБУ нарушают закон, то закон возлагает обязанность на Генпрокурора возбуждать уголовные производства.

"Слабые результаты НАБУ и САП являются, в частности, и результатом объявления всех врагами. Это не правильно. Враг у нас один - организованная преступность и коррупция. И надо находить общий язык, даже когда это трудно. Ранее они ходили вдвоем ко мне (имеется в виду руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник - ред.), А теперь по одному - попить чаю, посоветоваться, поспорить, извините, матернуться. Но я горжусь тем, что мы всегда выходим на результат. Там, где они выходят за закон, мы также вынуждены их останавливать", - резюмировал Луценко.

Напомним, в сентябре директор НАБУ Артем Сытник заявил, что не имеет личного конфликта с руководителем САП Назаром Холодницким.

Как сообщал УНН, 19 сентября в Киеве возле больницы "Охматдет" произошло столкновение между спецназом Национального антикоррупционного бюро и сотрудниками Специализированного антикоррупционной прокуратуры. Полиция открыла производство по факту столкновения между сотрудниками НАБУ и САП.