Генпрокурор про конфлікт між САП і НАБУ: я не маю можливості впливати на них

“Я не маю жодного стосунку і можливості впливати ні на САП, ні на НАБУ. Закон прямо забороняє мені не те, що взяти їхню кримінальну справу, навіть поцікавитися про її фабулу. Мені прямо законом заборонено дати вказівку або отримати інформацію від свого формального заступника, який очолює САП”, — сказав Луценко, відповідаючи на запитання щодо конфлікту між ГПУ, САП і НАБУ.

Водночас, за словами Генпрокурора, якщо працівники САП чи НАБУ порушують закон, то закон покладає обов’язок на Генпрокурора порушувати кримінальні провадження.

“Слабі результати НАБУ і САП є, зокрема, і результатом оголошення всіх ворогами. Це не правильно. Ворог у нас один — організована злочинність та корупція. І треба знаходити спільну мову навіть коли це важко. Раніше вони ходили удвох до мене (мається на увазі керівник САП Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник — ред.), а тепер по одному - попити чаю, порадитися, посперечатися, перепрошую, поматюкатися. Але я горджуся тим, що ми завжди виходимо на результат. Бо там, де вони виходять за закон, ми також змушені їх зупиняти”, — резюмував Луценко.

Нагадаємо, у вересні директор НАБУ Артем Ситник заявив, що не має особистого конфлікту з керівником САП Назаром Холодницьким.

Як повідомляв УНН, 19 вересня у Києві біля лікарні “Охмадит” сталася сутичка між спецназом Національного антикорупційного бюро та співробітниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Поліція відкрила провадження за фактом сутички між співробітниками НАБУ і САП.