Генпрокурор пояснил причину обысков в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски в запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"В целом харьковская прокуратура и К СБУ сегодня провели 30 обысков в Запорожье. Дело касается депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с предопределенным победителем", - сообщил генпрокурор.
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Подозреваемым организатором схемы является заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко, который по данным следствия вместе с братом лоббировали свои фирмы из-за связи с экс-опоблоковцем заместителем мэра Пустоваровым.
"Данное дело уже получило резонанс в ВР. Глава фракции "Самопомочи" только назвал действия правоохранителей политическими репрессиями", - добавил он.
Также председатель городской организации партии, занималась переводом денег в наличные.
"Я понимаю эмоции господина главы фракции в ВР: его человек задержан, а опоблоковец сбежал через окно и в тапках по снегу убежал", - отметил Луценко.
Напомним, харьковские прокуроры задержали заместителя председателя Запорожского облсовета.