Генпрокурор пояснив причину обшуків у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Загалом харківська прокуратура та К СБУ сьогодні провели 30 обшуків у Запоріжжі. Справа стосується депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем," - повідомив Генпрокурор.
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Підозрюваним організатором схеми є заступник голови Запорізької облради В.Марченко, який згідно даних слідства разом з братом лобіювали свої фірми через зв'язки з екс-опоблоківцем заступником мера Пустоваровим.
"Дана справа вже отримала резонанс у ВР. Очільник фракції "Самопомочі" щойно назвав дії правоохоронців політичними репресіями," - додав він.
Також голова міського осередку партії, займалася переведенням грошей в готівку.
"Я розумію емоції пана очільника фракції у ВР: його людей затримано, а опоблоківець втік через вікно і в тапках по снігу втік," - зауважив Луценко.
Нагадаємо, харківські прокурори затримали заступника голови Запорізької облради.