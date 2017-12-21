Генпрокурор пояснив причину обшуків у Запоріжжі

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем. Про це він написав у Facebook, передає УНН.