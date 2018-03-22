Генпрокурор объявил подозрение Савченко

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 2579 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 50487 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67234 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100964 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108517 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116250 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121654 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132784 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146770 просмотра

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Генпрокурор объявил подозрение Савченко

Генпрокурор объявил подозрение Савченко

Киев  •  УНН

 • 10202 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.

По его словам, объявление и подписание подозрения Н.Савченко состоялось в присутствии ее адвоката.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Н.Савченко подозрение в присутствии ее адвоката", - написал А.Лысенко.

Напомним, по информации УНН, Генеральная прокуратура Украины 23 марта будет просить суд избрать для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, ВР поддержала представление Генерального прокурора Ю.Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

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