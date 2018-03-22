Генпрокурор объявил подозрение Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
По его словам, объявление и подписание подозрения Н.Савченко состоялось в присутствии ее адвоката.
"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Н.Савченко подозрение в присутствии ее адвоката", - написал А.Лысенко.
Напомним, по информации УНН, Генеральная прокуратура Украины 23 марта будет просить суд избрать для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, ВР поддержала представление Генерального прокурора Ю.Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.