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Генпрокурор оголосив підозру Савченко

Генпрокурор оголосив підозру Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав і оголосив підозру народному депутатові Надії Савченко. Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.

За його словами, оголошення і підписання підозри Н.Савченко відбулося в присутності її адвоката.

"Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Н.Савченко підозру у присутності її адвоката", - написав А.Лисенко.

Нагадаємо, за інформацією УНН, Генеральна прокуратура України 23 березня проситиме суд обрати для народного депутата Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, ВР підтримала подання Генерального прокурора Ю.Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Н.Савченко.

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