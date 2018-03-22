Генпрокурор оголосив підозру Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав і оголосив підозру народному депутатові Надії Савченко. Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.
За його словами, оголошення і підписання підозри Н.Савченко відбулося в присутності її адвоката.
"Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Н.Савченко підозру у присутності її адвоката", - написав А.Лисенко.
Нагадаємо, за інформацією УНН, Генеральна прокуратура України 23 березня проситиме суд обрати для народного депутата Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, ВР підтримала подання Генерального прокурора Ю.Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Н.Савченко.