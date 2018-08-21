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Генпрокурор: Герман пошел на сделку со следствием

Киев • УНН

 • 9426 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию, что подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман готов пойти на сделку со следствием, но она еще не утверждена судом. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.

Генпрокурор: Герман пошел на сделку со следствием

"Да, действительно Герман и его защита пошли на подготовку сделки (сделки со следствием - ред.) и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Но суд еще не утвердил этого соглашения", - сказал он.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко живой, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийству.

В частности, был задержан вероятный организатор убийства российского журналиста, фамилия которого начинается на "Г". Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта).

Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.

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