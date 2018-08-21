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Генпрокурор: Герман пішов на угоду зі слідством

Київ • УНН

 • 9426 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію, що підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман готовий піти на угоду зі слідством, але вона ще не затверджена судом. Про це він сьогодні повідомив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

Генпрокурор: Герман пішов на угоду зі слідством

"Так, дійсно Герман і його захист пішли на підготовку угоди (угоди зі слідством - ред.) і працюють в цьому контексті з нашими працівниками. Але суд ще не затвердив цієї угоди", - сказав він.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству.

Зокрема, був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на "Г". Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту).

Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного стосунку.

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