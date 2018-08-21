Генпрокурор: Герман пішов на угоду зі слідством

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію, що підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман готовий піти на угоду зі слідством, але вона ще не затверджена судом. Про це він сьогодні повідомив на брифінгу, передає кореспондент УНН.