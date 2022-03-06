Генпрокурор: депутату Киве предъявлено подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность. Его объявят в международный розыск

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о подозрении в госизмене и покушении на территориальную целостность Украины нардепу от ОПЗЖ Илье Киве, передает УНН.

Цитата

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет.

На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями причинили колоссальный вред государству Украина. Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие из них никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и напрасно - ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов. Но вы узнаете об этом из СМИ в специально отведенное время для просмотра телевизора, если суд сочтет доводы прокуроров убедительными.

Илья Владимирович, это не эмоция. Я перечислила факты. Я в своем праве так считать на должности украинского прокурора. Как Генеральный прокурор я реализовываю свое право перевести вас в статус подозреваемого лица.

Кстати, кокарда вам не подходит", - говорится в сообщении.

Добавим

В день российского вторжения в Украину Кива выступал на телевидении агрессора с традиционными антиукраинскими лозунгами. В частности, заявлял, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом, и у нее нет будущего", а украинскому народу "нужно освобождение".

Киву исключили из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Сейчас депутат находится в Испании.

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