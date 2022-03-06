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Генпрокурор: депутату Киві пред'явлено підозру в держзраді та замаху на територіальну цілісність. Його оголосять у міжнародний розшук

Генпрокурор: депутату Киві пред'явлено підозру в держзраді та замаху на територіальну цілісність. Його оголосять у міжнародний розшук

Київ • УНН

 • 183976 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Генпрокорур України Ірина Венедиктова заявила про підозру в держзраді та замаху на територіальну цілісність України нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві, передає УНН.

Цитата

"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде.

На основі зібраних доказів вважаю, що ви своїми діями і висловлюваннями заподіяли колосальну шкоду державі Україна. Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків. Все це ви зробили даремно і марно - нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів. Але дізнаєтесь ви про це зі ЗМІ в спеціально відведений час для перегляду телевізора, якщо суд вважатиме доводи прокурорів переконливими.

Ілля Володимирович, це не емоція. Я перелічила факти. Я в своєму праві так вважати на посаді українського прокурора. Як Генеральний прокурор я реалізовую своє право перевести вас у статус підозрюваної особи.

До речі, кокарда вам не пасує", - йдеться в повідомленні.

Додамо

У день російського вторгнення в Україну Кива виступав на телебаченні агресора із традиційними антиукраїнськими гаслами. Зокрема, заявляв, що Україна "поневолена та поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього", а українському народу "потрібне звільнення".

Киву виключили із фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Наразі депутат перебуває в Іспанії.

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