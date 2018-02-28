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Генпрокурор давно должен был внести представление на Рыбалку за бизнес с ОРДЛО - экс-мэр Славянска

Генпрокурор давно должен был внести представление на Рыбалку за бизнес с ОРДЛО - экс-мэр Славянска

Киев  •  УНН

 • 4740 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Подконтрольные депутату Сергею Рыбалке фирмы торгуют на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Это стало возможным, потому что на крови Майдана в ВР прошли нечистоплотные люди. С таким заявлением в эфире сумского телеканала “Видикон” выступил бывший городской голова освобожденного Славянска Олег Зонтов, передает УНН.

Экс-мэр подчеркнул, что сегодня причастных к этой торговле топ-менеджеров компаний Рыбалки уже судит сумской суд.

“Итогами Революции воспользовались нечистоплотные люди. В том числе и в Верховную Раду на крови Майдана прошли те, кто лоббирует свои интересы, "крышует" свой бизнес.

Сейчас на Сумщине идет судебный процесс над менеджерами компании, которая поставляла и поставляет свою продукцию на оккупированную территорию Донбасса и в Крым. Скандал с "S.Group“ и "Снек-Экспорт“, которые контролирует народный депутат Сергей Рыбалка, показал, что идет системная торговля.

Я знаком со многими нашими журналистами и блогерами, которые проводят расследования, и они предоставили в открытый доступ факты того, что действительно эти фирмы поставляют туда орешки, сухарики, и не стесняются этого. У них даже есть подписанные меморандумы о сотрудничестве, подписанные их менеджерами”, — рассказал он.

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Зонтов напомнил, что в марте прошлого года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении транспортного сообщения с ОРДЛО. Но, несмотря на запрет вести бизнес с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, там ведется активная торговля украинскими товарами.

“СНБО и Президент приняли решение поддержать блокаду (линии разграничения — ред.) и перекрыть туда поставки товаров. Его надо выполнять. А тут получается, что законодатель, который „крышует“ этот бизнес (С.Рыбалка — ред.), нормально себя чувствует. Мало того, он призывает защитить его. И это несмотря на то, что Генеральной прокуратурой уже два года расследуется дело об укрывательстве его от налогов. Я до сих пор не могу понять, почему Генпрокурор не сделал представление на снятие с него неприкосновенности”, — сказал Зонтов.

Как сообщал УНН, адвокаты топ-менеджера предприятий Рыбалки признали торговлю с ОРДЛО. Кроме того, в суде они пытаются доказать, что самопровозглашенные “Л/ДНР” не являются террористическими организациями и поэтому якобы торговые отношения с ними не запрещены.

Украинские Национальные Новости

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