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Генпрокурор давно мав внести подання на Рибалку за бізнес з ОРДЛО - екс-мер Слов'янська

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Підконтрольні депутату Сергію Рибалці фірми торгують на окупованих територіях Донбасу і Криму. Це стало можливим, бо на крові Майдану у ВР пройшли нечистоплотні люди. З такою заявою в ефірі сумського телеканалу "Відікон" виступив колишній міський голова визволеного Слов'янська Олег Зонтов, передає УНН.

Екс-мер наголосив, що сьогодні причетних до цієї торгівлі топ-менеджерів компаній Рибалки вже судить сумський суд.

"Результатами Революції скористалися нечисті на руку люди. У тому числі і у Верховну Раду на крові Майдану пройшли ті, хто лобіює свої інтереси, "кришує" свій бізнес.

Зараз на Сумщині триває судовий процес над менеджерами компанії, яка постачала і постачає свою продукцію на окуповану територію Донбасу і в Крим. Скандал з "S.Group" і "Снек-Експорт", які контролює народний депутат Сергій Рибалка, показав, що йде системна торгівля.

Я знайомий з багатьма нашими журналістами та блогерами, які проводять розслідування, і вони надали у відкритий доступ факти того, що дійсно ці фірми поставляють туди горішки, сухарики, і не соромляться цього. У них навіть є підписані меморандуми про співпрацю, підписані їхніми менеджерами", - розповів він.

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Зонтов нагадав, що в березні минулого року Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення транспортного сполучення з ОРДЛО. Але, не дивлячись на заборону вести бізнес з тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей, там ведеться активна торгівля українськими товарами.

"РНБО і Президент ухвалили рішення підтримати блокаду (лінії розмежування - ред.) і перекрити туди поставки товарів. Його треба виконувати. А тут виходить, що законодавець, який "кришує" цей бізнес (С.Рибалка - ред.), нормально себе почуває. Мало того, він закликає захистити його. І це незважаючи на те, що Генеральною прокуратурою вже два роки розслідується справа про ухиляння його від податків. Я до сих пір не можу зрозуміти, чому Генпрокурор не зробив подання на зняття з нього недоторканності", - сказав Зонтов.

Як повідомляв УНН, адвокати топ-менеджера підприємств Рибалки визнали торгівлю з ОРДЛО. Крім того, в суді вони намагаються довести, що самопроголошені "Л/ДНР" не є терористичними організаціями і тому нібито торгові відносини з ними не заборонені.

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