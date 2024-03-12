Генконсул Украины в Торонто определил 5 приоритетов работы Генерального консульства в Канаде

Назвал 5 приоритетов, над которыми генеральное консульство в Торонто будет работать в ближайшее время. Об этом сообщает Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, передает УНН.

Детали

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко объявил о пяти приоритетах работы консульства в Канаде на ближайшее время.

Среди них - привлечение новой помощи для Украины, восстановление экономики и инфраструктуры, сотрудничество с украинскими организациями в Канаде, гуманитарные проекты и защита прав украинцев в Онтарио и Манитобе, обеспечивая им качественные консульские услуги в Торонто.

Напомним

11 марта 2024 года Олег Николенко стал Генеральным консулом Украины в Торонто, до этого он 3,5 года был спикером МИД Украины.

Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу.

Спасибо министру Дмитрию Кулебе и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие

- написал Олег Николенко в Facebook.

Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа