Генконсул Украины в Торонто определил 5 приоритетов работы Генерального консульства в Канаде

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  82156 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  103228 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  104826 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126247 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123068 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114454 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114376 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105342 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189082 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

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8 марта 2024, 11:48  •  264579 просмотра

Генконсул Украины в Торонто определил 5 приоритетов работы Генерального консульства в Канаде

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко объявил пять приоритетов деятельности Генерального консульства в Канаде, среди которых привлечение новой помощи для Украины, восстановление экономики и инфраструктуры, сотрудничество с украинскими организациями в Канаде, гуманитарные проекты и защита прав украинцев в провинциях Онтарио и Манитоба.

Общество •   •  2571 просмотра
Генконсул Украины в Торонто определил 5 приоритетов работы Генерального консульства в Канаде

Сумщина: россияне обстреляли регион 82 раза, травмированы по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети

Во вторник российские военные 82 раза обстреляли 14 приграничных общин Сумской области, в результате чего произошло 383 взрыва и ранения получили 6 человек, в том числе 5 детей.

Война •   •  6253 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли регион 82 раза, травмированы по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети

Украина получит 6 млрд евро переходного финансирования от ЕС: подписано соглашение

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о предоставлении Украине 6 млрд евро льготных кредитов, из которых 4,5 млрд евро будут перечислены в марте, а остальные 1,5 млрд евро - в апреле 2024 года после выполнения индикаторов реформ.

Экономика •   •  9656 просмотра
Украина получит 6 млрд евро переходного финансирования от ЕС: подписано соглашение

В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА

Российский удар по Кривому Рогу унес жизни 3 человек, количество жертв все еще устанавливается; поисково-спасательная операция завершена, спасены 9 жителей.

Война •   •  10682 просмотра
В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию - ОВА

На Львовщине перевернулся рейсовый автобус: травмированы 16 человек

Во Львовской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 16 человек, в том числе 17-летний ребенок.

Здоровье •   •  10429 просмотра
На Львовщине перевернулся рейсовый автобус: травмированы 16 человек

Зеленский заявил, что в Украине увеличат численность пограничных войск

Президент Зеленский объявил о планах увеличить количество украинских пограничников, чтобы усилить защиту от российской агрессии и обеспечить долгосрочную безопасность границ после войны.

Война •   •  13310 просмотра
Зеленский заявил, что в Украине увеличат численность пограничных войск

Достижения украинских дронов и ситуация на фронте: Зеленский заслушал доклад Сырского

Зеленский получил доклады о действиях украинских войск на поле боя, разведывательных усилиях и возможностях беспилотников дальнего радиуса действия против российских целей.

Война •   •  12739 просмотра
Достижения украинских дронов и ситуация на фронте: Зеленский заслушал доклад Сырского

Еще пятерых украинских детей вывезли с ВОТ Херсонщины

Еще пятеро украинских детей, в том числе четверо братьев и сестер в возрасте 7-12 лет и 17-летний парень, были спасены из российской оккупации в Херсонской области и доставлены на подконтрольную Украине территорию, где им оказывается необходимая помощь.

Война •   •  12088 просмотра
Еще пятерых украинских детей вывезли с ВОТ Херсонщины

Будем наносить рф потери в ответ: Зеленский сделал заявление после вражеского удара по Кривому Рогу

Российский ракетный удар по Кривому Рогу разрушил часть девятиэтажного дома, вызвав пожар и человеческие жертвы, что заставило Президента Зеленского заявить о возмездии россии за ее "террористические" атаки.

Война •   •  12816 просмотра
Будем наносить рф потери в ответ: Зеленский сделал заявление после вражеского удара по Кривому Рогу

Этот процесс переведен в практическую плоскость: Сибига о возобновлении авиасообщения в Украине

Украина подала заявки и оценки рисков к американским и европейским авиационным регуляторам, чтобы восстановить гражданское авиасообщение в одном из своих аэропортов, хотя из-за сложных вопросов безопасности никаких сроков не установлено.

Война •   •  16826 просмотра
Этот процесс переведен в практическую плоскость: Сибига о возобновлении авиасообщения в Украине