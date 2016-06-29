Генконсул подтвердил данные про еще одного раненого украинца в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар подтвердил, что в результате терактов в аэропорту Стамбула, кроме погибшей украинки, есть еще один раненый гражданин Украины. Об этом украинский дипломат сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"К сожалению, печальные новости - в результате теракта в а/п Стамбул одна гражданка Украины погибла, один гражданин ранен", - сообщил он.
Как сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины, раненому украинцу в ногу попал осколок.
Как сообщал УНН, в Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро, расположенной рядом с аэропортом.
По данным генконсула Украины в Стамбуле Василия Боднара, в результате терактов в Стамбуле погибла гражданка Украины 1960 года рождения.
По информации премьер-министра Турции Б.Йилдирима, жертвами терактов стали 36 человек.