Генконсул підтвердив дані про ще одного пораненого українця у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар підтвердив, що внаслідок терактів в аеропорту Стамбула, окрім загиблої українки, є ще один поранений громадянин України. Про це український дипломат повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"На жаль, сумні новини - внаслідок теракту в а/п Стамбула одна громадянка України загинула, один громадянин поранений", - повідомив він.
Як повідомили у департаменті консульської служби МЗС України, пораненому українцю у ногу потрапив осколок.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.
За даними генконсула України в Стамбулі Василя Боднара, внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження.
За інформацією прем’єр-міністра Туреччини Б.Йилдирима, жертвами терактів стали 36 осіб.