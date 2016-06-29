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Генконсул підтвердив дані про ще одного пораненого українця у Стамбулі

Генконсул підтвердив дані про ще одного пораненого українця у Стамбулі

Київ • УНН

 • 8666 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар підтвердив, що внаслідок терактів в аеропорту Стамбула, окрім загиблої українки, є ще один поранений громадянин України. Про це український дипломат повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"На жаль, сумні новини - внаслідок теракту в а/п Стамбула одна громадянка України загинула, один громадянин поранений", - повідомив він.

Як повідомили у департаменті консульської служби МЗС України, пораненому українцю у ногу потрапив осколок.

Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.

За даними генконсула України в Стамбулі Василя Боднара, внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження.

За інформацією прем’єр-міністра Туреччини Б.Йилдирима, жертвами терактів стали 36 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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