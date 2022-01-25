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“Генетическая поломка” или наследственный синдром Линча - комментарий онкохирурга

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КИЕВ. 25 января. УНН. Синдром Линча — это заболевание, вызванное наследственными мутациями в генах. Речь идет об изменении в гене, который передали человеку один или оба родителей до рождения. Эти гены обычно помогают предотвратить рак, сообщает УНН.

В свою очередь синдром Линча приводит к тому, что эти гены перестают работать, повышая риск развития колоректального, эндометриального и других видов рака.

Онкохирург Больницы израильской онкологии LISOD Артем Федосов рассказал, что по статистике этот синдром чаще всего встречается у молодых людей.

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Цитата:

“К сожалению, достоверно оценить количество пациентов с диагностированным синдромом Линча в Украине невозможно в связи с отсутствием соответствующего реестра и нерегулярным (нестандартизированным — ред.) проведением тестирования выявленных случаев колоректального, эндометриального и других видов рака на связь с синдромом Линча.
В нашей клинике LISOD такие исследования проводятся с учетом и в соответствии с международными рекомендациями (NCCN, ESMO — ред.) и выявляются случаи возникновения злокачественных опухолей, связанные с синдромом Линча. Действительно, чаще всего это достаточно молодые люди, и чаще — с колоректальным раком. Выявляется он путем сбора детального анамнеза, при выявлении колоректального рака и сочетании, например, с семейной историей аналогичного колоректального рака — на биопсийном материале либо на удаленной во время операции опухоли проводятся специальные патоморфологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволяют установить связь опухоли с синдромом Линча”, — рассказал онкохирург.

Детали

Риск развития рака зависит от того, какой мутировавший ген вызывает синдром Линча в конкретной родословной. Тип рака и возраст, в котором человек может заболеть, индивидуальны для всех, у кого есть синдром Линча. Даже для членов одной семьи.

Синдром Линча не означает, что человек обязательно заболеете раком в течение жизни. Это означает, что он подвержен большему риску развития некоторых видов рака.

“В случае его выявления, пациенту и его родственникам 1-го и 2-го порядка даются соответственные рекомендации по более строгому наблюдению и диагностике. Целью этого является наиболее раннее выявление предопухолевой патологии или уже сформировавшейся опухоли”, — объяснил Артем Федосов.

Самые большие шансы заболеть синдромом Линча у тех людей, в чьих семьях были случаи колоректального рака. Члены семьи, унаследовавшие синдром Линча, обычно имеют одну и ту же мутацию. Если у одного из членов семьи есть известная мутация гена синдрома Линча, другие члены семьи, которые проходят генетическое тестирование, должны быть проверены на наличие этой мутации.

Напомним

Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков рассказал, как отличить доброкачественную опухоль от злокачественной.

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