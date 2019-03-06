Генерал США призвал быть готовыми к российской агрессии в Европе

КИЕВ. 6 марта. УНН. Соединенные Штаты должны усилить боевую мощь и сосредоточиться на готовности противостоять российской военной угрозе в Европе и во всем мире. Об этом заявил командующий вооруженными силами США в Европе и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.