Генерал США призвал быть готовыми к российской агрессии в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Соединенные Штаты должны усилить боевую мощь и сосредоточиться на готовности противостоять российской военной угрозе в Европе и во всем мире. Об этом заявил командующий вооруженными силами США в Европе и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Скапаротти, выступая на комитете по делам вооруженных сил сената США во вторник, назвал Россию главной угрозой стабильности на континенте. Он рекомендовал правительству США увеличить военный контингент в Европе.
По словам Скапаротти, в особенности он обеспокоен недостаточными возможностями в сфере разведки и мониторинга, а также сокращением военного преимущества НАТО в открытом море.
"Я попросил еще два эсминца", - сказал генерал законодателям, добавив, что увеличение сил флота критически необходимо, "если мы хотим сохранить преимущество на море".
Это особенно важно, учитывая модернизацию и рост российского ВМФ, в том числе, увеличение числа российских подводных лодок у берегов Европы и в других регионах, отметил Скапаротти.
Генерал добавил, что Европа по-прежнему остается в фокусе внимания Кремля.
"Москва стремится усилить свое влияние на страны, расположенные вдоль периферии, разрушить солидарность в НАТО и подорвать... международный порядок", - завил Скапаротти.
Генерал напомнил, что Россия также увеличивает свое влияние в Азии, в частности, в Сирии и Афганистане.
Скапаротти сообщил законодателям, что американские военные тесно сотрудничают с европейскими союзниками, включая Польшу, Румынию, Болгарию и государства Балтии, в сфере создания потенциала для отражения возможной российской агрессии.
Напомним, Скапаротти заявил, что Пентагон меняет свои оперативные планы в Арктике, чтобы противостоять растущему влиянию в регионе России и Китая.