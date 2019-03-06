Генерал США закликав бути готовими до російської агресії у Європі

КИЇВ. 6 березня. УНН. Сполучені Штати повинні посилити бойову міць і зосередитися на готовності протистояти російській військовій загрозі в Європі і в усьому світі. Про це заявив командувач збройних сил США в Європі і головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті, передає УНН з посиланням на Голос Америки.