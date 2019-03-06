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Генерал США закликав бути готовими до російської агресії у Європі

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Сполучені Штати повинні посилити бойову міць і зосередитися на готовності протистояти російській військовій загрозі в Європі і в усьому світі. Про це заявив командувач збройних сил США в Європі і головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Скапаротті, виступаючи на комітеті у справах збройних сил сенату США у вівторок, назвав Росію головною загрозою стабільності на континенті. Він рекомендував уряду США збільшити військовий контингент у Європі.

За словами Скапаротті, особливо він стурбований недостатніми можливостями у сфері розвідки та моніторингу, а також скороченням військової переваги НАТО у відкритому морі.

"Я попросив ще два есмінця", - сказав генерал законодавцям, додавши, що збільшення сил флоту критично необхідно, "якщо ми хочемо зберегти перевагу на морі".

Це особливо важливо, враховуючи модернізацію і зростання російського ВМФ, у тому числі, збільшення кількості російських підводних човнів біля берегів Європи і в інших регіонах, зазначив Скапаротті.

Генерал додав, що Європа як і раніше залишається у фокусі уваги Кремля.

"Москва прагне посилити свій вплив на країни, розташовані уздовж периферії, зруйнувати солідарність в НАТО і підірвати... міжнародний порядок", - заявив Скапаротті.

Генерал нагадав, що Росія також збільшує свій вплив в Азії, зокрема, у Сирії і Афганістані.

Скапаротті повідомив законодавцям, що американські військові тісно співпрацюють з європейськими союзниками, включаючи Польщу, Румунію, Болгарію і держави Балтії, у сфері створення потенціалу для відбиття можливої ​​російської агресії.

Нагадаємо, Скапаротті заявив, що Пентагон змінює свої оперативні плани в Арктиці, щоб протистояти зростаючому впливу в регіоні Росії і Китаю.

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