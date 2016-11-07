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Генерал США: операция в Ракке нацелена отрезать "ИГ" от Мосула

Генерал США: операция в Ракке нацелена отрезать "ИГ" от Мосула

Киев • УНН

 • 9303 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Командир возглавляемой США коалиции против группировки "Исламское государство", генерал-лейтенант Стивен Таунсенд сообщил, что курдское наступление на сирийский город Ракка направлено на то, чтобы отрезать джихадистов от иракского города Мосул, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

С.Таунсенд заявил, что коалиция предоставляет воздушную поддержку демократическим силам Сирии (SDF) для продвижения к Ракке, которая де-факто является столицей "Исламского государства".

Демократические силы Сирии являются коалицией курдских и арабских боевиков.

С.Таунсенд заявил, что арабская составляющая SDF является коренной в регионе и будет способствовать созданию "региональной поддержки" для операций демократических сил Сирии.

Его комментарии, как представляется, направлены на то, чтобы успокоить озабоченность Турции, что сирийские курдские силы возьмут Ракку, преимущественно суннитский арабский город, пишет издание.

Ранее Турция раскритиковала операцию поддерживаемых США курдских бойцов в Сирии по освобождению города Ракка от группировки "Исламское государство".

Накануне было объявление о начале кампании по освобождению Ракки от "Исламского государства".

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