Генерал США: операція у Рацці має на меті відрізати "ІД" від Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Командир очолюваної США коаліції проти угруповання "Ісламська держава", генерал-лейтенант Стівен Таунсенд повідомив, що курдський наступ на сирійське місто Ракка спрямований на те, щоб відрізвати джихадистів від іракського міста Мосул, передає УНН з посиланням на Associated Press.
С.Таунсенд заявив, що коаліція надає повітряну підтримку демократичним силам Сирії (SDF) для просування до Ракки, що де-факто є столицею "Ісламської держави".
Демократичні сили Сирії є коаліцією курдських і арабських бойовиків.
С.Таунсенд заявив, що арабська складова SDF є корінною в регіоні і буде сприяти створенню "регіональної підтримки" для операцій демократичних сил Сирії.
Його коментарі, як видається, спрямовані на те, щоб заспокоїти занепокоєність Туреччини, що сирійські курдські сили візьмуть Ракку, переважно сунітське арабське місто, пише видання.
Раніше Туреччина розкритикувала операцію підтримуваних США курдських бійців у Сирії щодо звільнення міста Ракка від угруповання "Ісламська держава".
Напередодні було оголошення про початок кампанії зі звільнення Ракки від "Ісламська держава".